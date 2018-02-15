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ŞİŞLİ'DE YANGIN: YÜKSELEN DUMAN PANİĞE NEDEN OLDU(2)

Haber - Kamera: Hasan YILDIRIM - Özgür EREN - Hakan KAYA / İSTANBUL Şişli'de yapımı devam eden 2 katlı binada yangın çıktı

15 Şubat 2018 18:58

Haber - Kamera: Hasan YILDIRIM - Özgür EREN - Hakan KAYA / İSTANBUL
Şişli\'de yapımı devam eden 2 katlı binada yangın çıktı. Yükselen alevler çevrede paniğe neden oldu.
Yangın saat 15.00 sıralarında çıktı. Yıldızposta caddesinde bulunan 2 katlı inşaat halindeki binada henüz belirlenemeyen nedenle tahta kalıplar yandı. Binada yangın çıktığını gören işçiler, yangına müdahale etti. Bir yandan da olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Mecidiyeköy ve Beşiktaş itfaiye ekipleri yangına su ve köpük sıkarak müdahale etti. Yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Yangın nedeniyle Mecidiyeköy çevresinde yoğun duman oluştu.
Yangın nedeniyle Yıldız Posta Caddesi\'nin bir bölümü trafiğe kapatıldı.

Görüntü Dökümü:
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Yanan inşaattan görüntü (cep telefonu)
İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi
Yangının söndürülmesi
Oluşan dumanlardan görüntü
Trafiğe kapanan yoldan görüntü
Genel ve detaylar


 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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