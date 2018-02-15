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ŞİŞLİ'DE YANGIN : YÜKSELEN DUMAN PANİĞE NEDEN OLDU(1)

Haber: Hasan YILDIRIM - İSTANBUL DHA Şişli'de yapımı devam eden 2 katlı binada yangın çıktı

15 Şubat 2018 18:45

Haber: Hasan YILDIRIM - İSTANBUL DHA
Şişli\'de yapımı devam eden 2 katlı binada yangın çıktı. Yükselen alevler çevrede paniğe neden oldu.
Yangın saat 15.00 sıralarında çıktı. Yıldızposta caddesinde bulunan 2 katlı inşaat halindeki binada henüz belirlenemeyen nedenle tahta kalıplar yandı. Yükselen dumanı görenler panik yaşadı. Yangın çevredekiler tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Yanan tahta kalıplar itfaiyenin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.

Görüntü Dökümü:
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-Yangından görüntüler (cep telefonu görüntüsü)
 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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