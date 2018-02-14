Şişli'de, vale direksiyon başında epilepsi krizi geçirdi ciple telefon bayisine daldı

Murat DELİKLİTAŞ-Ozan URAL/İSTANBUL,(DHA)-ŞİŞLİ\'de, direksiyon başında epilepsi krizi geçiren vale, lüks ciple cep telefonu bayisine girdi. Bayi sahibi, kedisini aramak için dışarı çıktığı için olası bir ölümden kurtuldu. Kazada yaralanan vale, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olay, saat 21.50 sıralarında Teşvikiye Mahallesi Güzel Bahçe Sokak 19A numarada meydana geldi. İddialara göre, soyadını vermek istemeyen Nuran adlı kadın ve yanındakiler, özel bir hastanede tedavi gören bir akrabalarını ziyarete geldi.

Nuran adlı kadın, hastaneye girerken, sokağa park ettiği lüks cipi otoparka çekmesi için anahtarı valeye teslim etti. İsmi henüz belirlenemeyen vale, seyir halindeyken, epilepsi krizi geçirdi. Kontrolden çıkan cip önce kaldırımdaki demir dubaya ardından da bir ağaca çarptı. Yolda zikzak çizerek ilerleyen cip, bu kez de karşı kaldırıma çıktıktan sonra cep telefonu bayisinden içeri girdi.

Bayi sahibi Aslı Özcan, o sırada, sokağa kaçan kedisini aramak için dışarı çıktığı için olası bir ölümden kurtulurken, vale hafif şekilde yaralandı. Gürültüyü duyarak evlerinden çıkan sokak sakinlerinin yardımıyla cipten çıkan vale, aynı hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Cep telefonu bayisinin sahibi Aslı Özcan, cipin zikzak yaparak geldiğini ve birden dükkanın içine girdiğini belirterek \"Kedim dışarıdaydı onu almaya çıktım. Allah\'tan çıkmışım yani. Bir dakika önce yani sadece bir dakika önce. Saniyeler kala... Eğer, 3 saniye önce buraya gelsem ben de ezilecektim\" dedi.

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