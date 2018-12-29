Şişli'de trafik kazası; polis kontrol noktasından kaçan otomobil viyadükten düştü

İstanbul'un Şişli ilçesinde, Beşiktaş Bomonti-Dolmabahçe Tünel girişindeki polis kontrol noktasından kaçtığı iddia edilen bir otomobil viyadükten düştü, kazada 3 kişi yaralandı. Kazanın ardından hastaneye kaldırılan yaralılardan birinin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi

Beşiktaş Bomonti-Dolmabahçe Tünel girişindeki polis kontrol noktasından kaçtığı iddia edilen Emre Ç. yönetimindeki otomobil, tünel çıkışında demir bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle bariyerleri parçalayarak viyadükten düşen araçta bulunan sürücü Emre Ç. ve isimleri öğrenilemeyen iki kişi yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis, 112 Acil Servis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları ilk müdahalelerinin ardından Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Yaralılardan birinin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kaza nedeniyle araç trafiğine kapanan yol ise söz konusu otomobilin kaldırılması ve belediye ekiplerinin temizlik çalışmalarının ardından normale döndü.