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Şişli'de trafik kazası: 1'i ağır, 2 yaralı

Ertan KILIÇ-Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL,(DHA) ŞİŞLİ'de sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil önce kaldırıma çıktı, ardından bir plazanın girişindeki merdivenlere çarparak durabildi

07 Aralık 2017 11:06

Ertan KILIÇ-Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL,(DHA) ŞİŞLİ\'de sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil önce kaldırıma çıktı, ardından bir plazanın girişindeki merdivenlere çarparak durabildi. Kazada araç içerisindeki iki kişi yaralandı.
Kaza gece saat 01.00 sıralarında 19 Mayıs Mahallesi, Büyükdere Caddesi\'nde meydana geldi.  Taksim istikametinden gelen Burak O.\'nun kullandığı  araç, Cevahir Alışveriş Merkezi önünde kontrolden çıktı. Kaldırıma çıkan otomobil, bir plazanın girişindeki merdivenlere çarparak durabildi.  

İKİ KİŞİ YARALANDI
Kaza da araçta bulunan Burak O. Ve Burak K. yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Ambulansla hastaneye kaldırılan yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. 

(FOTOĞRAFLI)

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