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ŞİŞLİ'DE TRAFİK KAZASI: 1'İ AĞIR, 2 YARALI

Haber-Kamera: Ertan KILIÇ-Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL DHA  Şişli'de sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil önce kaldırıma çıktı, ardından bir plazanın girişindeki merdivenlere çarparak durabildi

07 Aralık 2017 10:31

Haber-Kamera: Ertan KILIÇ-Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL DHA 
Şişli\'de sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil önce kaldırıma çıktı, ardından bir plazanın girişindeki merdivenlere çarparak durabildi. Kazada araç içerisindeki iki kişi yaralanırken kaldırımda ve plaza önünde kimse olmaması olası bir faciayı önledi. 

Kaza gece saat 01.00 sıralarında 19 Mayıs Mahallesi, Büyükdere Caddesi\'nde meydana geldi.  Taksim istikametinden gelen Burak O.\'nun kullandığı 34 TS 3875 plakalı hafif ticari araç, Cevahir Alışveriş Merkezi önünde kontrolden çıktı. Kaldırıma çıkan otomobil, bir plazanın girişindeki merdivenlere çarparak durabildi.  

İKİ KİŞİ YARALANDI
Kaza da araçta bulunan Burak O. Ve Burak K. yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Ambulansla hastaneye kaldırılan yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. kaza sırasında kaldırımda ve plaza önünde kimse olmaması olası bir faciayı önledi. 

Görüntü Dökümü 
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-Kaza yeri
-Sağlık ve polis ekipleri
-Ambulans gidişi
-Kaldırımdaki direk
-Otomobilin çekici yardımıyla kaldırılması
-Cadden detay
-Vatandaşlarla röp.
-Alkol kutu ve cam kırıkları
-Genel ve detaylar
 

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