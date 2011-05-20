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ŞİŞLİ'DE ŞÜPHELİ PAKET PANİĞİ İSTANBUL (A.A)

20 Mayıs 2011 12:21

-ŞİŞLİ'DE ŞÜPHELİ PAKET PANİĞİ İSTANBUL (A.A) - 20.05.2011 - Şişli'de bomba süsü verilmiş bir paket imha edildi.  Halaskargazi Caddesi Palazoğlu Sokak'ta bulunan bir telefon kutusunun arkasına bırakılan paketi gören vatandaşlar durumu polis ekiplerine haber verdi. Polis ekipleri, çevrede geniş güvenlik önemleri aldıktan sonra bomba imha uzmanı ekipleri çağrıldı. Bomba imha ekipleri özel kıyafetlerini giydikten sonra jammer (sinyal bozucu ve karıştırıcı) kullanarak paketi fünye bağlayıp patlattı. Bomba süsü verilmiş paketten saat ile bir kablo çıktı.  Paketten çıkan saat ve kablolar incelenmek üzere İstanbul Terörle Mücadele Şubesine götürüldü.

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