Şişli'de şüpheli paket alarmı

Murat DELİKLİTAŞ-Özgür EREN / İSTANBUL,(DHA)-ŞİŞLİ\'de sahipsiz çanta polisi alarma geçirdi. Güvenlik gerekçesiyle Büyükdere Caddesi Taksim istikametine trafiğe kapandı. Bomba imha polisinin çanta üzerinde yaptığı incelemede herhangi bir patlayıcı maddeye rastlanmadı.

Büyükdere Caddesinde Fransız Lape Hastanesi karşısında bir iş merkezinin önünde saat 18.00 sıralarında sahipsiz çanta olduğunu gören vatandaşlar durumu polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, çantanın çevresinde güvenlik şeridi çekti. Bir iş yerinin güvenlik kamerasını inceleyen polis ekipleri şapkalı bir kişinin gelip çantayı bırakıp kaçtığını gördü. Bunun üzerine polis ekipleri durumu bomba imha polisine bildirdi. Daha sonra polis ekipleri, Büyükdere Caddesini Taksim istikametine trafiğe kapattı.

Olay yerine gelen bomba imha polisi, özel kıyafetlerini giyerek şüpheli çantanın yanına gitti. Çantayı kontrol eden bomba imha polisi herhangi bir patlayıcı maddeye rastlamadı. Çanta daha sonra detaylı incelenmek üzere polis merkezine götürdü. Yaklaşık bir saat trafiğe kapalı olan yol tekrar açıldı.

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