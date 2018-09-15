T24 LogoT24 Logo
Gündem

ŞİŞLİ'DE SOYGUNCULAR İŞTE BÖYLE GELDİ

  *Şişli'de film gibi soygun 1 dakika sürdü Haber: Erhan TEKTEN İstanbul DHA Şişli'deki döviz bürosu soygununa, soyguncuların geliş anı, döviz bürosunun güvenlik kamerasına yansıdı

15 Eylül 2018 22:59

 

*Şişli\'de film gibi soygun 1 dakika sürdü

Haber: Erhan TEKTEN İstanbul DHA
Şişli\'deki döviz bürosu soygununa, soyguncuların geliş anı, döviz bürosunun güvenlik kamerasına yansıdı. Yaklaşık 400 bin lira değerinde döviz alan soyguncuların içiri girip çıkması 1 dakika sürdü. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde soygunculardan birinini havaya ateş etmesi görülüyor. İki soyguncu dışarıda beklerken diğer ikisi de içerde soygunu gerçekleştiriyor. Soyguncular bir dakika sonra geldikleri aaca binip hızla olay yerinde uzaklaşıyor. 

Görüntü dökümü:
------------------
-Güvenlik kamerası görüntüleri
-Soyguncuların gelişi
-Hava ateş etmeleri
-Dışarıda bekleyenler
-Çıkmaları ve kaçmaları

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Erhan TEKTENDHA ŞişliYaklaşıkGüvenlikSoyguncular
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24