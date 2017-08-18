Şişli'de silahlı saldırı; 1 kişi ağır yaralı

İstanbul, Şişli Büyükdere Caddesi'nde silahlı kişiler tarafından saldırıya uğrayan 27 yaşındaki Osman Kömürcü, vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden kurşunlar nedeniyle ağır şekilde yaralandı. Polis ekipleri, silahlı saldırı sonrası kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Olay saat 01:00 sıralarında Şişli Büyükdere Caddesi üzerinde bulunan bir alışveriş merkezi yakınında meydana geldi. İddiaya göre, bir araçtan inen eli silahlı kişiler, kaldırımda yürüyen Osman Kömürcü'ye (27) ateş etmeye başladı. Açılan ateş sonucunda Kömürcü, başına, karnına ve bacağına isabet eden kurşunlar nedeniyle yere yığıldı. Saldırı sonrası şüphelilerden bazıları geldiği araçla kaçarken, bir şüpheli ise o sırada içinde 2 yolcu bulunan taksiye binmek istedi.

Taksiye de ateş açıldı

Taksi şoförünün durmayarak yoluna devam etmesi üzerine şüpheli kişi, taksiye ateş ettikten sonra kaçarak uzaklaştı. Silahtan çıkan kurşunlar taksinin arka camına ve sol arka kapı kısmına isabet ederken, takside bulunanlar ise şans eseri olayı yara almadan atlattı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Saldırı sonrasında ağır yaralanan Osman Kömürcü, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

'Takır takır ateş ediyorlardı'

Taksi şoförü Seyfettin Karataş, “Mecidiyeköy meydandan müşterilerle birlikte gelirken, maytap atıyorlar zannettik baştan. Sonra bir baktık, tam ortalarında kaldık. Takır takır ateş etmeye başladılar. Bir tanesi koşarak beni durdurmaya çalıştı. Aracın bir metre arkasına kadar geldi. Elinde silahı görünce ben kaçtım. Ateş etti arkamızdan. Arkada bir bayanla kızı vardı. Allaha şükür onlara bir şey olmadı. Şüpheli benim arabaya binmeye çalışıyordu" dedi.

Polis ekipleri, silahlı saldırı sonrası kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.