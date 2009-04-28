Şişli’de otoparkta patlama

Şişli'de bir otoparkta meydana gelen patlamada maddi hasar oluştu. Patlamanın neden kaynaklandığı henüz bilinmiyor.



Alınan bilgiye göre, Eski Büyükdere Caddesi ve Ayazağa yolunda bulunan özel bir otoparkta patlama meydana geldi. Olay yerine gelen polis, çevrede güvenlik önlemi alarak incelemelerde bulundu.



Patlama nedeniyle maddi hasar gören bir otomobil de incelenmek üzere emniyete götürüldü.



Otopark sahibi olduğu belirtilen bir kişiyi ifadesine başvurulmak üzere emniyete götüren polis, olayla ilgili başlattığı soruşturmayı sürdürüyor.

