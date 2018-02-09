Şişli'de öldürülen kadın, son yolculuğuna uğurlandı

Yusuf BAŞTUĞ/ADANA, (DHA)- İSTANBUL\'da boşanma aşamasında olduğu eşi Ali Karal (51) tarafından sokak ortasında bıçaklanarak öldürülen Leyla Demir Karal (49), memleketi Adana\'da, gözyaşlarıyla toprağa verildi.

İstanbul\'un Şişli ilçesinde önceki gün öldürülen 2 çocuk annesi tekstil işçisi Leyla Demir Karal\'ın cenazesi, bugün öğle saatlerinde merkez Sarıçam ilçesindeki Buruk Mezarlığı\'na getirildi. Kılınan cenaze namazının ardından Leyla Demir Karal\'ın cenazesi, gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Yakınları, Leyla Demir Karal\'ın boşanmak istediği kocası tarafından vahşice katledildiğini ifade etti.

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