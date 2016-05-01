T24 LogoT24 Logo
Gündem

Şişli'de metruk bina yandı

Çıkan yangında can kaybı ve yaralanma yaşanmadı

01 Mayıs 2016 00:33

Şişli'de metruk bina alev alev yandı. Yangının diğer binalara sıçramasından korkan mahalleli korku dolu anlar yaşadı.

Yangın saat 19.30 sıralarında Paşa Mahallesi, Saffet Sokak içerisinde bulunan boş gecekonduda çıktı. Kısa sürede alevlere teslim olan bina, mahalle sakinlerini sokağa döktü. Çıkış nedeni belli olmayan yangına ilk müdahaleyi vatandaşlar yaptı.

İhbar üzerine olay yerine gelen Şişli itfaiyesi yangını kısa süren bir müdahale ile söndürdü. Sokağı dolduran kalabalık İtfaiyenin çalışmalarını izlerken, sahibine ulaşılamayan bir arabayı vatandaşlar sürükleyerek yangın mahallinden uzaklaştırdı. Çıkan yangında can kaybı ve yaralanma yaşanmadı.

ETİKETLER

şişliyangınmetruk binagecekonduhaber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

Sırrı Süreyya Önder: Davutoğlu’na ‘görüşlerin ergen imam hatipli kafası’ dedim...

Belediyeler Kongresi’nin programı değiştirildi; Erdoğan'ın elinden ödül alacak olan...

Yeni bedelli askerlik ücreti belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24