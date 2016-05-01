Şişli'de metruk bina yandı

Şişli'de metruk bina alev alev yandı. Yangının diğer binalara sıçramasından korkan mahalleli korku dolu anlar yaşadı.

Yangın saat 19.30 sıralarında Paşa Mahallesi, Saffet Sokak içerisinde bulunan boş gecekonduda çıktı. Kısa sürede alevlere teslim olan bina, mahalle sakinlerini sokağa döktü. Çıkış nedeni belli olmayan yangına ilk müdahaleyi vatandaşlar yaptı.



İhbar üzerine olay yerine gelen Şişli itfaiyesi yangını kısa süren bir müdahale ile söndürdü. Sokağı dolduran kalabalık İtfaiyenin çalışmalarını izlerken, sahibine ulaşılamayan bir arabayı vatandaşlar sürükleyerek yangın mahallinden uzaklaştırdı. Çıkan yangında can kaybı ve yaralanma yaşanmadı.