Şişli'de iş merkezinde yangın

İstanbul Şişli Kuştepe'de bulunan 17 katlı bir iş merkezinin beşinci katında yangın çıktı. Plazada bulunan çalışanlardan bazıları dumandan etkilenmemek için üst katlardaki odalara sığındı. İçeride kalanlar pencereden bağırarak yardım istedi. Mahsur kalanlar itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

İstanbul Şişli'de bulunan bir iş merkezinde sabahın erken saatlerinde yangın çıktı. Dumanlar binanın çıkış yollarını kapattı. Çalışanlar dumandan etkilenmemek için üst katlara sığındı. Ancak bu kez de içeride mahsur kaldı.

Bu sırada kadının olay yerindeki kızı gözyaşlarına boğuldu.İtfaiye mahsur kalanları kurtardı.

Yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından yangın tamamen kontrol altına alındı. Yangının kontrol altına alınmasının ardından itfaiye ekipleri yanı sıra içeride mahsur kalan çalışanları tahliye etti.



İtfaiye ekiplerinin iş merkezindeki arama çalışması sürüyor.