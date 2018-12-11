Şişli'de ilk "Kadın Gençlik ve Çocuk Merkezi" açıldı

İstanbul Şişli Belediyesi, kadın, genç ve çocukların güçlendirilmesinin amaçlandığı çalışmalar doğrultusunda planlanan “Kadın Gençlik ve Çocuk Merkezi”nin açılışını yaptı.

Güçlendirici politikaların daha yaygın bir şekilde üretilerek hayata geçirilmesi amacıyla kurulan merkezin açılışı Şişli Belediye Başkanı H. Hayri İnönü’nün ev sahipliğinde ve kadın örgütlerinin katılımıyla gerçekleşti. Yönetimini, kadın hareketinden Feminist Avukat Hülya Gülbahar, Sosyal Dayanışma Ağı’ndan eski Ka-Der Başkanı Çiğdem Aydın ve Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu Başkanı Canan Güllü’nün üstlendiği merkez, Nâzım Hikmet Kültür ve Sanat Evi bünyesinde faaliyet gösterecek.

Her alanda destek

Merkezde her türlü hukuki, psikolojik ve sosyal destek sağlanırken Şişli’yi kadınlar için yaşanabilir bir ilçe haline getirecek çalışmalar da belirlenecek. Merkez, kaldırımların düzenlenmesinden ilçenin ışıklandırılmasına ve kaynakların kadınlar lehine kullanılmasının sağlanmasına kadar pek çok konuda yol gösterici politikalar üretecek. Merkezde, çocukların ve gençlerin güçlendirilmesi, hasta ve yaşlı bakımının planlanması gibi konularda da çalışmalar yapılacak.

Eşit katılımın önemi

Belediye Başkanı İnönü, “Kadın, genç ve çocukların güçlendirilmesi, mutlu ve huzurlu bir toplum yaratmanın ön koşullarından biri. Hedefim daha eşit, daha özgür kadınlarla, daha mutlu bir Şişli yaratmak. İlçemizde 140 bini aşkın bir kadın nüfusu var. Şimdi, kadın hareketine yıllarca emek vermiş, bu konuda uzman 3 kadın arkadaşa Şişli’yi teslim ediyoruz. Ben Şişli’yi beş yıl sonra ‘daha eşit, daha özgür ve mutlu kadınlar ilçesi’ olarak görmek istiyorum” dedi.

İnönü, kadınların hayatın her alanına eşit katılımını önemsediğini, “Biliyorsunuz CHP’nin yüzde 30 kadın kotası bulunuyor. Ancak 10 kadından 3’ünü aday gösterirseniz, seçim sonucunda kadınlar yine yönetimde azınlıkta kalıyor. Bu nedenle yerel seçimde daha fazla kadın aday gösterilmeli. Önemli olan yüzde 30 kotasının adaylık döneminde değil seçimden sonra tutması” sözleriyle ifade etti.

Yerel yönetimlere örnek olacak



Üstlendikleri misyonun yalnızca Şişli adına değil, ülke adına önemli bir adım olduğunu belirten Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu Başkanı Canan Güllü, “Yıllardır şiddet mağduru ve şiddetten uzaklaşmaya çalışan kadınlar, kız çocukları, LGBTİ bireyler ve göçmenlerle yürüttüğümüz çalışmalar neticesinde şiddeti önlemede somut politika oluşturmanın ilk adımının katılımcılık olduğunu gördük. Bu doğrultuda, Şişli Belediyesi’nin kadına yönelik şiddet ve kadın sağlığı konularında kapasite geliştirme, üreme sağlığı hizmetlerinin sunulacağı, kadınlar ve kız çocukları için güvenli alan yaratacak, katılımcı ve kapsayıcı bu merkezine destek olacağız” dedi.

Merkezde çocuk ve gençlik çalışmalarından sorumlu olarak, drama, sosyal beceri, gençler için mesleki yönlendirme ve psikolojik danışmanlık gibi hizmetlere destek verecek olan kadın hakları savunucusu ve eski Ka-Der Başkanı Çiğdem Aydın ise belediyeyle iş birliği içinde çalışacak olmalarının yerel yönetimler açısından örnek olacağını ifade etti.