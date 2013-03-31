Şişli'de halk otobüsüne molotoflu saldırı

Şişli'de sefer yapmak için hazırlanan park halindeki özel halk otobüsüne yüzleri maskeli yaklaşık 15 kişilik grup tarafından molotofkokteyli atıldı.

Feriköy Cin Deresi otobüs duraklarında 11.30 sıralarında meydana gelen olay iddialara göre şöyle gelişti; yüzleri maskeli yaklaşık 15 kişilik grup, durakta Feriköy-Eminönü seferini yapmak için hazırlanan 34 ZA 8844 plakalı halk otobüsüne molotofkokteyli attı.

Bu sırada içinde yolcu bulunmayan otobüsün şoförü Orhan Çiftçi bir anda kendini dışarı attı. Molotoflar nedeniyle özellikle ön kısmında yanma meydana gelen otobüsün bazı camları da hasar gördü. Yanmaya başlayan otobüse ilk müdahaleyi otobüsün şoförü Orhan Çiftçi ve çevredeki vatandaşlar yaptı.

Büyümeden kısa sürede kontrol altına alınan yangına daha sonra olay yerine gelen itfaiye ekibi de müdahale etti. Özel Halk otobüsünün şoförü Orhan Çiftçi, “Her şey iki dakika oldu. Aradan çıktılar. Ne varsa attılar. Yüzleri maskeli 10-12 kişilik gruptu. Park halindeydim. Beş dakika sonra hareket edecektim. Korkmadım ama arabaya üzüldüm." dedi.

Olay yerinde inceleme yapan polis, durakta bulunan MOBESE kameralarını incelemeye alırken kaçan saldırganları yakalamak içini çalışma başlattı.