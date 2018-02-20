Şişli'de gece kulübü önünde silahlı kavga: 1 yaralı

Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL,(DHA) ŞİŞLİ\'de bir gece kulübü önünde yaşanan silahlı kavgada bir kişi yaralandı. Olay, Esentepe Mahallesi Kore Şehitler Caddesi üzerindeki 3 katlı iş merkezinin altında bulunan bir gece kulübünde saat 04.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, gece kulübüne bir otomobil ile gelen grup dışarıdaki kişilerle önce sözlü tartışmaya başladı. Tartışma daha sonra silahlı kavgaya dönüştü. Araçtaki kişi yada kişilerin etrafa ateş açması sonucu Emre K. yaralandı. Arkadaşları tarafından taksiyle Şişli\'de bir özel hastaneye götürülen Emre K.\'nın karın bölgesinden yaralandığı ve durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri de hastanede güvenlik önlemi aldı.

OLAY YERİNDE ÇOK SAYIDA BOŞ KOVAN BULUNDU

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekipleri sevk edildi. Polis çevrede güvenlik önemli alırken gece kulübünde bulunanlar dışarıya çıkarıldı. Olay yeri inceleme ekipleri yaklaşık bir saat çevrede delil araştırması yaptı. Caddede çok sayıda boş kovan bulundu.

GECE KULÜBÜNDE PANİK YAŞANDI

İsmini vermek istemeyen bir kişi olay anını anlatarak. \"Adamın birisi 10- 15 dakika bağırdı, barın önündeki insanlara hakaret ederek. Daha sonra birisi geldi konuştular. Konuşma esnasında silah sesleri duydum. Zaten o anda biz kenara çekildik. Daha sonraki olayları görmedik. 10-15 el silah sesi duyduk. Panik bir hava vardı. Bir taksi ile geldiler. \'Yaralı var\' dediler. Hızlı bir şekilde iki araç çıktı. Yaralı olduğunu söylediler\" diye konuştu. Öte yandan polis ekipleri gece kulübünün bulunan vatandaşlardan ve güvenlik görevlerinden bilgi alırken olayla ilgili çevrede bulunan güvenlik kamerasın görüntülerini inceledi. Kaçan kişi yada kişileri yakalamak için çalışma başlatıldı.

(FOTOĞRAFLI)