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ŞİŞLİ'DE GECE KULÜBÜ ÖNÜNDE SİLAHLI KAVGA: 1 YARALI

Haber-Kamera:Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL DHA Şişli'de bir gece kulübü önünde yaşanan silahlı kavgada bir kişi yaralandı

20 Şubat 2018 09:37

Haber-Kamera:Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL DHA
Şişli\'de bir gece kulübü önünde yaşanan silahlı kavgada bir kişi yaralandı. Olay, Esentepe Mahallesi Kore Şehitler Caddesi üzerindeki 3 katlı iş merkezinin altında bulunan bir gece kulübünde saat 04.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, gece kulübüne bir otomobil ile gelen grup dışarıdaki kişilerle  önce sözlü tartışmaya başladı. Tartışma daha sonra silahlı kavgaya dönüştü. Araçtaki kişi yada kişilerin etrafa  ateş açması sonucu Emre K. yaralandı. Arkadaşları  tarafından taksiyle Şişli\'de bir özel hastaneye  götürülen Emre K.\'nın karın bölgesinden yaralandığı ve durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri de hastanede güvenlik önlemi aldı.

OLAY YERİNDE ÇOK SAYIDA BOŞ KOVAN BULUNDU
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekipleri sevk edildi. Polis çevrede güvenlik önemli alırken gece kulübünde bulunanlar dışarıya çıkarıldı. Olay yeri inceleme ekipleri yaklaşık bir saat çevrede delil araştırması yaptı. Caddede çok sayıda boş kovan bulundu.  

GECE KULÜBÜNDE PANİK YAŞANDI
İsmini vermek istemeyen bir kişi olay anını anlatarak. \"Adamın birisi 10- 15 dakika bağırdı, barın önündeki insanlara hakaret ederek. Daha sonra birisi geldi konuştular. Konuşma esnasında silah sesleri duydum. Zaten o anda biz kenara çekildik. Daha sonraki olayları görmedik. 10-15 el silah sesi duyduk. Panik bir hava vardı. Bir taksi ile geldiler. \'Yaralı var\'  dediler. Hızlı bir şekilde iki araç çıktı. Yaralı olduğunu söylediler\" diye konuştu. Öte yandan polis ekipleri gece kulübünün bulunan vatandaşlardan ve güvenlik görevlerinden bilgi alırken olayla ilgili çevrede bulunan güvenlik kamerasın görüntülerini inceledi.  Kaçan kişi yada kişileri yakalamak için  çalışma başlatıldı. 
 
Görüntü Dökümü
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-Olay yeri
-Eğlence kulübünden çıkan vatandaşlar
-Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alması
-Olay yeri inceleme ekiplerin çalışması
-Cadde bulunan boş kovanlar
-Görgü tanıyla röp.
-Hastanede tedbir alan polis ekipleri
-Genel ve detaylar
 


 

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