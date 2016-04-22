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Şişli'de fünye ile patlatılan şüpheli poşetten su arıtma cihazı çıktı

Bir ağacın dibine unutulan poşet panik yarattı

22 Nisan 2016 23:41

İstanbul'un Şişli ilçesinde ağaç altına bırakılan şüpheli poşet paniğe neden oldu. Fünye ile patlatılan şüpheli paketten su arıtma cihazı çıktı.

Hürriyet’te yer alan habere göre, İstanbul Şişli'de kaldırımda bir ağacın dibine bırakılan şüpheli poşet panik yarattı. Şüpheli paket nedeniyle Büyükdere Caddesi Mecidiyeköy-Şişli ve Şişli-Mecidiyeköy yönünde trafiğe kapatıldı. Bomba İmha Uzmanı ekipler şüpheli paketi fünyeyle patlatmak için son hazırlıklarını yaptı. Fünyeyle patlatılan şüpheli paketten su arıtma cihazı çıktı.

 

Canlı yayın yaptı

 

Öte yandan bomba imha uzmanı ekiplerin çalışması sırasında bir vatandaşın olan biteni görüntülü görüşme aracılığıyla yakınlarına izletmesi dikkat çekti.

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