-ŞİŞLİ'DE BOMBALI GECE İSTANBUL (A.A) - 24.03.2011 - Şişli'de iki otomobilin arasına bırakılan parça tesirli bomba patladı. Gece, Şişli Kurtuluş Akağalar Caddesi Mirimiran Sokak'ta park halindeki iki otomobilin arasına bırakılan parça tesirli bombanın patlaması sonucu, iki otomobilde ve bir iş yerinde maddi hasar meydana geldi. Patlamada ölen ve yaralanan olmadı. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, güvenlik önlemi aldı. Olay yerinde yapıldı. Bombanın parça ve basınç etkili, el yapımı olduğu öğrenildi.