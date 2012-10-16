Şişli'de bir okula molotoflu saldırı!

Şişli'de yüzleri maskeli grup bir okula molotofkokteyli attı. Okulda maddi hasar meydana gelirken polis şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, Mahmut Şevket Paşa Mahallesi Spor sokak üzerinde bulunan Fuat Soylu İlköğretim Okulu'nda meydana geldi. Okula gelen yüzleri maskeli yedi saldırgan beraberinde getirdikleri molotofkokteylilerini okulun giriş kapısına attı. Okulun girişinde ufak çaplı yanma meydana gelirken, saldırganlar pencerelere de taş attı. Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine itfaiye ve polis ekipleri geldi. Polis ekipleri çevrede güvenliği sağlarken itfaiye ekipleri meydana gelen küçük çaptaki yangını söndürdü. Görgü tanıkları, yüzleri maskeli yedi kişinin geldiğini ellerindeki molotofkokteylilerini okula attıktan sonra kaçtıklarını söyledi. Olay yeri inceleme polisleri okulda incelemede bulunurken polis olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.