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Şişli'de Arap turistler kapkaççıların hedefi oldu

Polisler düzenledikleri operasyonda kapkaçcı ararken uyuşturucu satıcısı yakaladı

27 Ağustos 2017 13:14

Şişli'de Arap turistler kapkaççıların hedefi oldu. Polis, turistlerin 3 bin lirasını alıp kaçan kişileri yakalamak için çalışma başlattı.

Şişli Elmadağ Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde döviz bozdurduktan sonra eşi ve çocuklarıyla kaldırımda yürüyen turiste yaklaşan iki kişi bir anda adamın cebindeki 3 bin lirayı alıp kaçtı. Olayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri kapkaç mağduru turistlerden ve çevredekilerden bilgi alarak iki zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı. Mahalle sakinleri Burada her gün bu tür olaylar yaşanıyor diye konuştu.

Kapkaççı arıyorlardı, uyuşturucu satıcısı yakaladılar

Cumhuriyet'te yer alan habere göre asayiş, devriye ekipler ve motosikletli yunus ekipleri çevreye dağılarak kapkaç zanlılarını yakalamak için başlattığı çalışma sırasında polisi gören bir kişi kaçmaya başladı. Polis ve bu kişi arasında kovalamaca yaşandı. Bir süre devam eden kovalamaca sonunda yakalanan M.K. (17)'nın üzerinden satışa hazırlanmış 9 parça esrar ele geçirildi. Şüpheli M.K. polis merkezine götürülürken, güvenlik kamerası görüntülerini de inceleyen polis, kapkaç zanlılarını yakalamak için başlattığı çalışmalarını ise sürdürüyor.
 

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