T24 LogoT24 Logo
Gündem

ŞİŞLİ'DE ARAP TURİSTLER KAPKACA UĞRADI

* Şişli'de Arap turistler  kapkaçcıların hedefi oldu

27 Ağustos 2017 12:00

* Şişli\'de Arap turistler  kapkaçcıların hedefi oldu. 

* Polis, turistlerin 3 bin lirasını alıp kaçan kişileri yakalamak için çalışma başlattı.

Haber-Kamera: Zeki GÜNAL / İSTANBUL, DHA
Şişli Elmadağ Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde döviz bozdurduktan sonra eşi ve çocuklarıyla kaldırımda yürüyen turiste yaklaşan iki kişi bir anda adamın cebindeki 3 bin TL\'yi alıp kaçtı. Olayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri kapkaç mağduru turistlerden ve çevredekilerden bilgi alarak iki zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı. Mahalle sakinleri \"Burada her gün bu tür olaylar yaşanıyor\" diye konuştu.

KAPKAÇCI ARARKEN UYUŞTURUCU SATICISI YAKALADILAR
Asayiş, devriye ekipler ve motosikletli yunus ekipleri çevreye dağılarak kapkaç zanlılarını yakalamak için başlattığı çalışma sırasında polisi gören bir kişi kaçmaya başladı. Polis ve bu kişi arasında kovalamaca yaşandı. Bir süre devam eden kovalamaca sonunda yakalanan M.K. (17)\'nın üzerinden satışa hazırlanmış 9 parça esrar ele geçirildi. Şüpheli M.K. polis merkezine götürülürken, güvenlik kamerası görüntülerini de inceleyen polis, kapkaç zanlılarını yakalamak için başlattığı çalışmalarını ise sürdürüyor.

Görüntü dökümü
-------------------------
-Kapkaç mağduru turistler
-Polisin bilgi alması
-Mahalle sakinleri ile röportajlar
-Kapkaç mağduru kişinin eşi ve çocukları
-Yakalanan uyuşturucu satıcısı şüphelisi (sivil polis aracı içinde)
-Satıcının üstünden çıkan esrar poşetleri
-Genel ve detaylar 
 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

ArapPolisHaberKamera Zeki GÜNALDHA Şişli Elmadağ Mahallesi Cumhuriyet CaddesiTLOlayıMahalleKAPKAÇCI ARARKEN UYUŞTURUCU SATICISI YAKALADILAR AsayişBirGörüntü

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"Aşıyı emperyalizmle açıklamak mantık dışı; aşıda tereddüdü olanlar tıbbı bıraksın"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Tarikat şeyhi Özbağ "Sünnet, 'geçinemeyenlerin gelirini indireceksin' diyor" demişti; naylon...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

Yüksek Seçim Kurulu yenilendi; yeni üyeler kim, işte seçimleri yönetecek...

Manisa'da 5,4 büyüklüğünde deprem!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24