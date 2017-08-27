Şişli'de Arap turist kapkaça uğradı

Zeki GÜNAL / İSTANBUL, (DHA) Şişli Elmadağ Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde döviz bozdurduktan sonra eşi ve çocuklarıyla kaldırımda yürüyen turiste yaklaşan iki kişi bir anda adamın cebindeki 3 bin TL\'yi alıp kaçtı. Olayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri kapkaç mağduru turistlerden ve çevredekilerden bilgi alarak iki zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı. Mahalle sakinleri \"Burada her gün bu tür olaylar yaşanıyor\" diye konuştu.

KAPKAÇCI ARARKEN UYUŞTURUCU SATICISI YAKALADILAR



Asayiş, devriye ekipler ve motosikletli yunus ekipleri çevreye dağılarak kapkaç zanlılarını yakalamak için başlattığı çalışma sırasında polisi gören bir kişi kaçmaya başladı. Polis ve bu kişi arasında kovalamaca yaşandı. Bir süre devam eden kovalamaca sonunda yakalanan M.K. (17)\'nın üzerinden satışa hazırlanmış 9 parça esrar ele geçirildi. Şüpheli M.K. polis merkezine götürülürken, güvenlik kamerası görüntülerini de inceleyen polis, kapkaç zanlılarını yakalamak için başlattığı çalışmalarını ise sürdürüyor.

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