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Şişli'de 5 katlı binanın çatısında yangın

Ozan URAL- Akın ÇELİKTAŞ / İstanbul,(DHA) ŞİŞLİ'de 5 katlı binanın çatısında yangın çıktı

14 Aralık 2017 08:33

Ozan URAL- Akın ÇELİKTAŞ / İstanbul,(DHA) ŞİŞLİ\'de 5 katlı binanın çatısında yangın çıktı. Harbiye, Çayırı Sokak No:53 \'de bulunan 5 katlı bir binanın çatısında saat 04.00 sıralarında yangın çıktı. Yangını görenler hemen itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri  kısa sürede yangını söndürdü.

Bir apartman sakini, \"Saat  04.15 gibi zil çalmaya başladı. \'Duman çıkıyor\' diye uyardılar. Sonra ben de gördüm alev var, duman var. Diğer insanları da dışarı çıkardık. Yaralı ve can kaybı yok, herkes çıktı\" dedi. Binalarında yangın çıkan bazı vatandaşların  telefonlarıyla video çektiği görülürken yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

(FOTOĞRAFLI)
 

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