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Şişli'de 19 Mayıs Bayramı işte böyle kutlandı

Bu görüntü, bugün için twitter'ın en çok paylaşılan karesi haline geldi

19 Mayıs 2012 20:23

Şişli Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle, Mecidiyeköy’den Taksim’e kadar uzanan Halaskargazi Bulvarı’nı dev Türk bayrağı ve Atatürk posterleriyle süsledi. Belediyenin, "Bayrağını al, bayramına gel" sloganıyla duyurduğu etkinliğe, İstanbul’un ve Türkiye’nin çeşitli bölgelerinden binlerce kişi katıldı.

Selahattin Günday ve Yaşar Kaçmaz'ın Doğan Haber Ajansı'nda yer alan haberine göre, vatandaşlar ellerinde bayraklar ve Atatürk resimleriyle, sabahın erken saatlerinden itibaren Şişli’deki Atatürk Evi’nin önünde toplandılar. Halaskargazi Caddesi, yoğunluk nedeniyle araç trafiğine kapatıldı. Daha sonra buradan 10. yıl Marşı eşliğinde yürüyüşe geçen vatandaşlar yaklaşık 2 kilometrelik bir mesafeyi yaklaşık 1 buçuk saatte katederek, Mecidiyeköy Cevahir Alışveriş Merkezi önündeki meydana kadar yürüdüler. Yürüşte Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül de yeraldı.

Kutlamalarda daha sonra, Şişli Belediyesi tarafından oluşturulan 500 kişilik kadın korosu, Atütürk’ün sevdiği şarkıları seslendirdi. Ardından Kenan Doğulu, Şişli Meydanı’nda kurulan sahnede konser verdi. Mustafa Sarıgül yaptığı açıklamada, 19 Mayıs tarihinin, ulusal kurtuluş savaşımızın başladığı gün olduğuna dikkati çekerek, "Ülkemizin kurtuluş mücadelesinin ilk kıvılcımı bugün çakıldı. Bu nedenle 19 Mayıs’ı büyük coşkuyla kutlamak istedik" dedi.

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