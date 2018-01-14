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Sisli yolda kaza: 2 yaralı

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'de, manevra yapan otomobile arkadan gelen kamyon çarptı, 2 kişi yaralandı

14 Ocak 2018 21:28

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ\'de, manevra yapan otomobile arkadan gelen kamyon çarptı, 2 kişi yaralandı. Kazanın yoldaki sisten kaynaklandığı öne sürüldü.
Kaza, bugün saat 13.00 sıralarında Denizli-Antalya Karayolu Tavas Kavşağı\'nda meydana geldi. Denizli\'den Antalya yönüne giden Hüseyin Çelik, ididaya göre, manevra yapan Mustafa Yavuz\'un yönetimindeki 20 AR 231 plakalı otomobile, sis nedeniyle fark edemediği için yönetimindeki 07 GL 447 plakalı kamyonla çartı. Otomobildeki Raziye Yavuz ve Osman Dağlar yaralandı. Yaralılardan Dağlar\'ın dudağının kopan alt parçası da kaza yerinde sağlık ekipleri tarafından bulundu. Yaralılar, ambulansla Pamukkale Üniversitesi Hastanesi\'ne götürülerek, tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarını iyi olduğu, hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildiridi. Dağlar\'ın kopan dudağı ise yerine dikildi. Soruşturma başlatan polis, kamyon yoförünün ifadesine başvurdu.

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