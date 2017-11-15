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Şişli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi önünde velilerden eylem

 İdris TİFTİKCİ / İSTANBUL, (DHA) ŞİŞLİ  Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi önünde toplanan veliler eylem yaptı

15 Kasım 2017 18:47

 İdris TİFTİKCİ / İSTANBUL, (DHA) ŞİŞLİ  Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi önünde toplanan veliler eylem yaptı. Eylem sırasında polis grup çevresinde önlem aldı. 
Şişli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi okul aile birliği üyesi Ecevit Kahraman yapılan basın açıklamasında şöyle konuştu:

\"Bugün burada oluşumuzun nedeni bu konudaki hassasiyetimizi siz devlet büyüklerimize bir kez daha duyurmaktır. Türkiye\'nin en iyi meslek lisesi olan Şişli Endüstri Meslek Lisemiz, bilindiği üzere yıkım kararı alınmış ve 5  bin öğrencimizin mesleki eğitim almakta olduğu okulumuzda, eğitim dönemi içerisinde bu yıkım kararı uygulamaya konulmuştur. Nezdinizde tüm uğraşlarımıza ve girişimlerimize rağmen uygulamaya konulan yıkım ve eğitime prefabrik yapılar ile devam edilmesi kararı, eğitim döneminin ortasında ve üstelik kış aylarının içerisinde bulunduğumuz şu günlerde özellikle sınav haftasında başta öğrencileri ve biz velileri mağdur etmiştir. İstanbul genelinde 93, Şişli ilçesinde 9 AVM varken, tarihi Şişli Endüstri Meslek Lisesi yıkılıp yerine AVM ve rezidans yapılmasını kabul etmiyoruz.\"

Veliler basın açıklamasının ardından olaysız dağıldı. Polisin aldığı önlemler de normale döndürüldü. 

(FOTOĞRAF)

 

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