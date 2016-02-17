Sisli gecede Kartal'dan tek gollü galibiyet: 1-0

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında kar yağışı nedeniyle ertelenen karşılaşmada Mersin İdmanyurdu'nu 1-0 yenen Beşiktaş, lider Fenerbahçe ile arasındaki farkı, bir puana indirdi.



Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan karşılaşmada Siyah-beyazlılara galibiyeti getiren golü 74. dakikada frikikten Jose Sosa kaydetti.



Beşiktaş bu galibiyetle puanını 48'e yükseltirken, Mersin İdmanyurdu 17 puanda kaldı.

Stat: Başakşehir Fatih Terim



Hakemler: Barış Şimşek, Uygar Bebek, Mehmet Metin



Beşiktaş: Tolga Zengin, Beck, Necip Uysal, Tosic, İsmail Köybaşı, Hutchinson, Oğuzhan Özyakup, Quaresma, Sosa (Dk. 90+2 Veli Kavlak), Gökhan Töre (Dk. 46 Cenk Tosun), Gomez (Dk. 64 Olcay Şahan)



Mersin İdmanyurdu: Muammer Zülfikar Yıldırım, Serkan Balcı, Mitrovic (Dk. 87 Mehmet Enes Sığırcı), Serol Demirhan, Gökçek Vederson, Güven Varol, Mehmet Taş, Murat Ceylan (79 Sinan Kaloğlu), Tita, Eren Tozlu (Dk. 46 Pedriel), Nakoulma



Gol: Dk. 74 Sosa (Beşiktaş)



Sarı kartlar: Dk. 58 Tosic, Dk. 59 Necip Uysal (Beşiktaş), Dk. 69 Mitrovic, Dk. 72 Pedriel (Mersin İdmanyurdu)

8. dakikada Gökçek Vederson'un soldan kullandığı köşe atışında, ön direkte Mitrovic'in yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.



20. dakikada Gökhan Töre'nin sağdan kullandığı kornerde, ceza sahasında iyi yükselen Hutchinson'un kafa vuruşu sonrası Mersin İdmanyurdu savunması topu çizgi üzerinden çıkardı.



21. dakikada Sosa'nın sağdan ortasında, ceza sahasında Gomez'in gelişine şık vuruşunda, savunmaya çarpan top az farkla yandan korner gitti.



Kalan sürede önemli pozisyon olmadı ve maçın ilk yarısı 0-0 berabere tamamlandı.

68. dakikada Hutchinson'un pasıyla ceza sahasına giren Oğuzhan Özyakup'un zayıf vuruşunda top yandan dışarı gitti.

74. dakikada Beşiktaş öne geçti. Ceza yayının sağ tarafında serbest vuruş kullanan Sosa, düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 1-0



76. dakikada Quaresma'nın sağ taraftan yerden ortasında, arka direkte uygun durumda topla buluşan Olcay Şahan'ın vuruşunda, meşin yuvarlak yan direkten oyun alanına döndü.

79. dakikada sağ tarafta köşe vuruşu kullanan Gökçek Vederson'un doğrudan kaleye gönderdiği topu Tolga Zengin kornere çeldi.



82. dakikada tarafta Olcay Şahan ile verkaç yaparak ceza sahasına giren Oğuzhan Özyakup'un yerden vuruşunda, top uzak kale direğinin dibinden auta gitti.



86. dakikada Oğuzhan Özyakup'un ceza sahası dışında, kaleyi cepheden gören noktadan attığı sert şutta, kaleci Zülfikar Yıldırım meşin yuvarlağı son anda üstten kornere çeldi.



87. dakikada ceza yayının az gerisinde serbest vuruş kullanan Sosa'nın şutunda, top üstten az farkla auta çıktı.

Beşiktaş, karşılaşmadan 1-0 galip ayrıldı.



Sis nedeniyle gecikme

Kar yağışı nedeniyle 5 dakika oynandıktan sonra maçın hakemi tarafından ertelenen müsabakaya, aynı statta kaldığı yerden devam edildi. Ancak Başakşehir bölgesinde oluşan yoğun sis, maçın yaklaşık 35 dakika geç başlamasına sebep oldu.



Müsabakanın başlama saati olan 19.30'dan iki dakika önce sahaya çıkan karşılaşmanın hakemleri, görüş mesafesini kontrol ettikten sonra tekrar soyunma odasına yöneldi.



Yaklaşık 7 dakikalık bir beklemenin ardından bu kez her iki takımın kalecisi Tolga Zengin ve Muammer Yıldırım'la bir kez daha sahaya çıkan hakem Barış Şimşek, koruyacakları kalelerin önlerine kadar giden iki oyuncuyla yaptığı görüşmenin ardından bir kez daha soyunma odasına gitti.



İki takımın futbolcuları, bekleme süresi sırasında sahaya çıkıp ısınma hareketlerine devam ederken, karşılaşma yaklaşık 35 dakika gecikmeyle başladı.