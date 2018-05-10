Şişli Etfal'in taşınma kararına tepkiler sürüyor: Bölgede, devlet hastanesi kalmayacak

İstanbul’un en köklü eğitim ve araştırma hastanelerinden olan, 700 bin kişiye hizmet veren Şişli Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin taşınmasına yönelik tepkiler devam ediyor. Vatandaşlar perşembe günü ‘Şişli Etfal Dayanışması’ adıyla taşınmayı protesto etmeye hazırlanıyor. Sağlık Emekçileri Sendikası’ndan Doktor Ahmet Özdemir konuya ilişkin olarak, "O bölgelere ne kadar hastanın gelebileceği de şüpheli. Şişli-Beyoğlu ve Beşiktaş bölgelerinde hastane anlamında büyük bir boşluk oluşacak çok disiplinli hastane bulmak zorlaşacak. İnsanlar özel hastanelere gitmeye mecbur kalacak. Mevcut araziye ‘sağlık kampı’ yapılacağına dair açıklamalar var ama içeriğini henüz bilmiyoruz" dedi.

Mevcut konumuyla ulaşım anlamında merkezi bir yere sahip olan hastane, Seyrantepe ve Sarıyer olmak üzere iki ayrı yerlere taşınacak. Konuya ilişkin Sağlık Emekçileri Sendikası’ndan Doktor Ahmet Özdemir ve TMMOB İstanbul İl Koordinasyon Kurulu Sekreteri Cevahir Efe Akçelik BirGün’den Demet Sargın'a açıklamalarda bulundular.

Özdemir, ana branşlardan birkaç bölümün ikiye bölüneceğini, bir kısının Seyrantepe bir kısmının da Sarıyer’e gideceğini, bu durumun uzmanlık eğitimi alan kişilerce büyük bir sıkıntı yaratacağını söyledi.



Taşınma konusundaki en büyük sorunun hem hastalar için hem de çalışanlar için ulaşım olacağına değinen Özdemir, “Çalışanlar ikiye bölünmüş olacak. Bu iş yükünü ve tükenmişliği artıracak. O bölgelere ne kadar hastanın gelebileceği de şüpheli. Şişli-Beyoğlu ve Beşiktaş bölgelerinde hastane anlamında büyük bir boşluk oluşacak çok disiplinli hastane bulmak zorlaşacak. İnsanlar özel hastanelere gitmeye mecbur kalacak. Mevcut araziye ‘sağlık kampı’ yapılacağına dair açıklamalar var ama içeriğini henüz bilmiyoruz.”



Akçelik ise açıklamasında şunlara değindi: “Mevcut duruma baktığımız zaman hastane deprem yönetmeliği açısında bazı eksiklikler taşıyor olabilir ancak bu hastanenin başka bir bölgeye taşınması için gerekçe değildir. Binalar yenilendiği zaman kliniklerin eski yerlerine dönmesi ve erişilebilir sağlık hizmeti açısından Şişli Etfal hastanesinin bütününün bu alanda kalması elzemdir.”



“Taşınma durumunda Taksim Tünel’den Beşiktaş’a ve Okmeydanı’na kadar olan geniş bir bölgede aynı özelliklerde hizmet veren hastane kalmayacağı unutulmamalıdır” diyen Akçelik şöyle devam etti: Hastane tasarımları, mekânın organizasyonu, erişilebilirlik, sıkıntısız ulaşım, yorucu ve zaman kaybettirmeyecek şekilde sistematik olarak yapılır, Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin bölünerek Sarıyer-Çayırbaşı ve Seyrantepe’de iki ayrı hastane olarak hizmet vermesini planlamak bu sistematiği bozacaktır.

Yerine AVM yapılabilir

Akçelik açıklamasını şu ifadelerle noktaladı: Sadece Şişli Etfal değil Fatih Sultan Mehmet Hastanesi ve Çapa’nın da taşınmasına aynı gerekçe ile karşı çıkmıştık. Bakarsınız FSM hastanesi Ataşehir sınırlarında kalan tek devlet hastanesi ve 12-13 km uzaklığa, Sancaktepe’ye taşınmak istendi. Diğer bir konu olası taşınma durumunda arazinin ne şekilde değerlendirileceği. Sağlık Bakanlığı ve TOKİ arasında yapılacak anlaşmayla Şişli Etfal ve Araştırma Hastanesi’nin Seyrantepe’de yeni binasını yapacak olan TOKİ, mevcut arazinin de kullanım hakkını alacaktır. Taşınma durumunda Şişli ilçesinde sıkça gördüğümüz gökdelenler, hastane arazisinde yükselebilir. Belki de taşınma sebebini burada aramalıyız.