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Şişli EML velileri, okulu yıkmaya başlayan iş makinelerini durdurdu

Veliler, 5 bin öğrencinin eğitim gördüğü okulu yıkmaya başlayan iş makinelerinin önüne geçti

12 Kasım 2017 10:52

Taşyapı’nın rezidans projesi için yıkımına başlanan Şişli Endüstri Meslek Lisesi’ne (EML) giden veliler, iş makinelerinin önüne geçerek yıkımı durdurdu. Öğrenci velisi Esra Aksu, “Prefabriği buraya yaptırmayacağız. 17 bin dönüme 5 bin tane öğrenci zaten sığmıyor. Şimdi 5 bin metrekarelik prefabriğe nasıl yerleştirecekler? Önce matematik hesabı yapsınlar” dedi. Çevik kuvvet ekipleri, bir süre oturma eylemi yapan velileri yıkım alanından çıkardı. Veliler, “Yine geleceğiz, vazgeçmeyeceğiz” dedi.

‘Nöbet tutarız!’

Aksu, prefabrik okul istemediklerini belirterek, “Çocuklarımız 300, 350 metrekare atölyelerimizde eğitim alıyor. Atölyelerin içinde otomobil, motosiklet, milyonlarca motor parçası, soyunma odaları, lavaboları, derslikleri, bilgisayarları var. Burada 80 metrekare prefabriğe bizim çocuklarımızı yerleştirip bunun adına eğitim diyecekler. Prefabrik yerine ilk önce bizim okulumuzu yapsınlar. Biz kararlıyız bu konuda. Gerekirse günler boyunca nöbetleşe kalacağız” diye konuştu.

 

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