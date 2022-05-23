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Şişli'de sağlık çalışanını darbeden 2 kişiye soruşturma başlatıldı

23 Mayıs 2022 19:28

Alınan bilgiye göre, 16 Mayıs'ta Şişli'deki hastanenin Kadın Hastalıkları ve Doğum Polikliniği'nde hasta N.Y. ve hasta yakını F.Y. ile sağlık personeli Oğuzhan A. (42) arasında muayene sırası nedeniyle tartışma çıktı.

AA'da yer alan habere göre, tartışma esnasında hasta yakını F.Y, sağlık çalışanı Oğuzhan A'ya saldırarak, yumruk attı. Sağlık çalışanları araya girdi.

Sağlık personeli Oğuzhan A.'nın beyaz kod vermesi üzerine F.Y. ve N.Y'nin polis tarafından ifadesi alındı.

Savcılık talimatıyla ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakılan F.Y. ve N.Y. hakkında, sağlık çalışanını darbettikleri gerekçesiyle soruşturma başlatıldı.

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