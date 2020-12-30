Şişli'de bıçaklı saldırganın tıp merkezinde rehin aldığı hemşire kurtarıldı

İstanbul Şişli'deki bir tıp merkezinde bıçaklı saldırgan Ramazan K. tarafından rehin alınan hemşire Hayrünisa C. kurtarıldı.

Tıp merkezine gelen Ramazan K., tartıştığı hemşire Hayrünisa C.'yi bıçakla rehin aldı. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polisin çalışması sonucu Ramazan K. ikna oldu. Ramazan K. gözaltına alınırken hemşire ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Şişli Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, "Bugün saat 15.30 sıralarında İlçemiz Abidei Hürriyet Caddesindeki özel bir tıp merkezinde çalışan (H.C.) isimli sağlık personelinin, (R.K.) adlı şüpheli tarafından rehin alındığı ihbarı alınmıştır. Olay yerine sevk edilen İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerimizin başarılı çalışmaları sonucunda, saldırgan şahıs etkisiz hale getirilmiştir. Sağlık çalışanımıza geçmiş olsun dileğimizi sunuyoruz. Konuyla ilgili adli tahkikat başlatılmıştır." denildi.