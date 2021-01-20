Şişli'de 8 katlı binanın en üst katında yangın çıktı

Şişli'de 8 katlı binanın en üst katında çıkan yangın bina sakinlerini sokağa döktü. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.

Yangın, Nişantaşı Rumeli Caddesi üzerinde bulunan bir binanın 8. katında saat 22.30 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıktı. İş yeri olarak kullanılan daireden dumanların yükseldiğini gören apartman görevlisi, itfaiyeye haber verdi. Bir yandan da binada oturanları uyararak dışarı çıkardı. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, merdiven ile yangına müdahale etti.

Yangın nedeniyle binada yaşayanlar sokakta bekledi. Kimi yangının söndürülmesini beklerken, kimi de cep telefonu kamerası ile çalışmaları kaydetti. Yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. (DHA)