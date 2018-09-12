Şişli Camii'nde ÇYDD ve ÇEV'e izin yok: Sahibi var, izin vermiyor!

Gazeteci Sedef Kabaş’ın Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) ile Çağdaş Eğitim Vakfı’nın (ÇEV) çelenklerinin İstanbul’daki Şişli Camii’nin avlusuna alınmamasını gündeme getirmesi, sosyal medyada tepki çekti.

Şişli Camii’nde bulunan din görevlileri Kabaş’a ‘caminin özel mülk olduğu’ açıklamasında bulunurken; ÇYDD ise bu uygulamanın bir süredir devam ettiğini kaydetti. T24’ün ulaştığı Şişli Camii Şerifi Vakfı ise durumla ilgili olarak, protokol yapılmayan vakıfların çelenklerinin cami avlusuna alınması için cenaze ilanında “Çelenk gönderilmesi yerine ilgili derneğe bağış yapılması rica bulunur” ibaresinin bulunması gerektiği açıklamasını yaptı.

“Bizim dinimiz mi değişti, camiler herkese açıktır"

Bir tanıdığının cenazesi için dün Şişli Camii’ne gittiğini ve hayatını kaybeden kişinin de düzenli destekçisi olması sebebiyle ÇYDD’ye bağış yapmak isteğini belirterek, T24’e şunları anlattı:

“Cenaze için Şişli Camii’ne gittiğimde ÇYDD’ye bağış yapmak istedim. Cami avlusunda değillerdi, ‘Neden içeride olmadıklarını’ sordum. ‘İçeri sokmuyorlar’ dediler. Sonrasında açıklama almak istedim. Bir odaya girdim caminin içinde. Dernek gibi bir yer. İki adam vardı. Yaşananı anlattım. ‘Caminin sahibi var, sahibi izin vermiyor’ dediler.

ÇYDD ve ÇEV’in aksine, Türkiye Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı (TEMA) ile Türk Eğitim Vakfı’nın (TEV) çelenkleri ile masalarının cami avlusunda bulunduğunu aktaran Kabaş, yetkililerin kendisine “Caminin sahibi var” açıklamasında bulunmasına da, “Bizim dinimiz mi değişti, camiler herkese açıktır. En büyük mülk sahibi Allah’tır. Artık cenazede, camide bile iki vakfın çelengi içeride, ikisi dışarıda. Bundan daha büyük bir ayrımcılık var mı” diye tepki gösterdi.

“Gelip derdini, sıkıntısını bize anlatsaydı açıklama yapardık”

T24’ün konuyla ilgili ulaştığı Şişli Camii Şerifi Vakfı da, yapılan uygulamayı teyit etti. Cenaze sahiplerinin ölüm ilanında ÇYDD ya da ÇEV’e bağış yapılmasını talep etmesi halinde bu vakıfların çelenklerinin cami avlusuna alındığı açıklamasında bulunan ismini vermek istemeyen bir vakıf yetkilisi, kendilerinin Vakıflar Bölge Müdürlüğü’ne bağlı olması sebebiyle ‘protokol olmayan’ vakıflarla ilgili böyle bir uygulama yapıldığını söyledi. Yetkili, Kabaş’ın durumu abarttığını ve camideki hocalarla ‘tartıştığını’ savunarak, “Gelip derdini, sıkıntısını bize anlatsaydı açıklama yapardık” dedi.

ÇYDD: Polemiğe girmek istemiyoruz

İsmini vermek istemeyen ÇYDD Genel Merkezi’nden bir yetkili de durumdan haberdar olduklarını ancak konuyla ilgili herhangi bir girişimde bulunmadıklarını belirterek, derneğin böyle bir başlıkta gündem olmasını istemediklerini ifade etti. Yetkili, “Hakkımızda olur olmaz yayın yapan basın kuruluşları da var. Polemiğe girmek istemiyoruz açıkçası” diye ekledi.