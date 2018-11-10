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ŞİŞLİ CAMİİ'NDE ATATÜRK İÇİN MEVLİT OKUTULDU

Haber: Murat DELİKLİTAŞ-Kamera: Özgür EREN İSTANBUL (DHA) Türkiye Hafızlar ve Mevlithanlar Cemiyeti'nce, ölümünün 80'inci yılı nedeniyle, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ve şehitlerimiz için mevlit okutuldu

10 Kasım 2018 17:42

Haber: Murat DELİKLİTAŞ-Kamera: Özgür EREN İSTANBUL (DHA)
Türkiye Hafızlar ve Mevlithanlar Cemiyeti\'nce, ölümünün 80\'inci yılı nedeniyle, Türkiye Cumhuriyeti\'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ve şehitlerimiz için mevlit okutuldu.
Şişli Camii\'nde öğle namazının ardından Türkiye Hafızlar ve Mevlithanlar Cemiyeti Genel Sekreteri hafız Şakir Sertçe, hafız Ekrem Aydoğdu ve Murat Aydın tarafından, Atatürk ve şehitlerimiz için Kur\'an-ı Kerim okundu. 
Şişli Camii\'nde, 21 senedir her 10 Kasım\'da gerçekleştirilen programda, mevlit-i şerif, ilahi ve kasideler okunurken, vatandaşlar da Atatürk ve şehitler için dualar okudu.

Görüntü Dökümü:
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-Şişli Camiinden detay görüntü
-Mevlit okuyan hocalardan detay görüntü
-Hocaların mevlit okuması
-Camiye gelenlerin mevlidi dinlemesi
-Caminin içinden detay görüntü
-Genel ve yakın detaylar 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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