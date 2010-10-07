Şişli Belediyesi'ne silahlı saldırı

T24 - Şişli Belediye Başkanlığı binasına gece saatlerinde tabancayla ateş açan 2 kişi gözaltına alındı.



Büyükdere Caddesi üzerindeki Şişli Belediye Başkanlığı binasına, gece saatlerinde içinde 2 kişinin bulunduğu 34 DA 0462 plakalı otomobilden ateş edildi.



Belediye binasına 15 kurşunun isabet ettiği olayın ardından, saldırıyı gerçekleştiren kişiler otomobille kaçtı. Aracın plakasını belirleyen bina güvenlik görevlilerinin bildirmesi üzerine polis iki kişiyi Osmanbey Halaskargazi Caddesi'ndeki bir eğlence merkezinde yakaladı.



Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Tayfun Kahyaoğlu, olay sırasında güvenlik görevlileri dışında binada kimsenin bulunmadığını söyledi.



Saldırının Belediye Başkanı Sarıgül'le bir ilgisinin olmadığını vurgulayan Kahyaoğlu, odasının binanın arka bölümünde yer aldığını ifade etti.





