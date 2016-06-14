Şişli Belediyesi'ne ait 500 milyon dolarlık gayrimenkul, 1 liraya Sarıgül'ün okuluna kiralanmış!

Şişli Belediyesi’nin değeri 500 milyon doları bulan 70 bin metrekarelik 9 gayrimenkulünün 30 yıllığına ve sadece 1 lira karşılığında, Mütevelli Heyet Başkanlığı’nı Mustafa Sarıgül’ün yaptığı Şişli Meslek Yüksekokulu’na kiralandığı ortaya çıktı.

Cumhuriyet'ten Sibel Bahçetepe'nin haberine göre, 30 yıllık intifa hakkı verilen 9 gayrimenkul arasında bir gökdelen ve devasa bir bina da var. Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü, 2010- 2013 yılları arasında belediye meclis kararıyla kiralanan 9 gayrimenkulü geri almak için hukuk mücadelesi başlattı. Kararların bazılarında, o dönemde belediye meclis üyesi olarak kendi imzası da bulunan İnönü, binaların geri alınarak Şişli Belediyesi’nin ve Şişli halkının hizmetine sunulmasını istediğini söyledi. İnönü, her bir gayrimenkul için ayrı ayrı dava açarken,“İlgili dönemde bu kararların bazılarında grup kararı gereği oyum ve imzam vardır. Buna rağmen şimdi belediyle başkanı olarak daha geniş yetki ve imkânlarla bu kararları değerlendirdim. Şişli halkı aleyhine bir durum oluşturduğunu tespit ettim. Şişli’nin hakkını aramak için hukuki süreci başlattım. Ucu bana dahil kime dokunursa dokunsun bu hak arama davasından vazgeçmeyeceğim” dedi.

Süreç böyle başladı

Şişli Belediyesi’ne ait arsalarının intifa yani kullanım haklarının Mütevelli Heyeti Başkanı Sarıgül olan ve İstanbul Şişli Vakfı tarafından kurulan Şişli Meslek Yüksekokulu’na 30 yıllığına, 1 lira karşılığında kiralanmasına ilişkin süreç şöyle başladı: Sarıgül’ün belediye başkanı olduğu 2010-2013 yılları arasında, belediyeye ait 9 gayrimenkulün kullanım hakları Şişli Belediyesi Meclis kararı ile Şişli Meslek Yüksekokulu’na devredildi. Meclis kararında, belediyenin mülkiyetinde bulunan “eğitim”, “sağlık”, “turizm”, “kültür”, “öğrenci yurdu” gibi kamusal fonksiyonlara tahsis edilmiş taşınmazların mülkiyetlerinin belediye üzerinde kalmak üzere, gereğinde ihtiyaç oranında kullanılmak üzere İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu lehine kullanma hakkı tesisi oluşturulmasına karar verildi. Kullanma hakkı tesisi oluşturulması konusunda ise Başkanlık Makamına yetki verildi.

Kira üstü kira

İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu’na kiralanan gayrimenkullerden Mahmut Şevket Paşa Mahallesi’ndeki taşınmazın da özel bir okula kiralandığı, yani kira üzerine kiraya verildiği ortaya çıktı. 2016- 2017 eğitim-öğretim için yapılan kira sözleşmesinde kiralayan kurumun “İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu” olduğu bilgisi yer alırken; kiracı kısmında bir özel okul sahibinin adı görüldü.

Bu sorunlar yaşanırken, geçen haftalarda Maslak Ayazağa’da bulunan, mülkiyeti belediyeye ait olan ve meslek yüksekokuluna kiralanan bina ile belediye ve okul yönetimi arasında bir kriz yaşandı. Şişli Meslek Yüksekokulu yöneticilerinin şikâyeti üzerine, belediyenin inşa ettiği binada bulunan belediyenin özel güvenlik görevlileri polis gücüyle binadan çıkarıldı. Yaşananlar sonrası açıklama yapan belediye yetkilileri, Şişli Belediyesi personeli ve özel güvenliğinin zorla binadan çıkarıldığını bunun da hukuka aykırı olduğunu açıklamış ve “Yargı süreci devam etmektedir. Belediye Kanunları’na göre, özel eğitim kurumlarına herhangi bir arsa ve bina tahsisinde bulunulması da söz konusu değildir” demişti.

Edinilen bilgiye göre, binaların geri alınması için, belediye meclisinden de karar çıkartılamadı. Meclis üyeleri, İnönü’nün isteğine rağmen, binaların Şişli Meslek Yüksekokulu’nda kalması yönünde tavır takındı. Bir yetkili, “Belediyenin avukatları bile, binaların geri alınmasına değil, alınmamasına çalışıyor” dedi