Şişli Belediyesi'nden yerel vergi uygulaması

Belediye meclisi tarafından 19 Kasım 2012 tarihinde işli bölgesinde gayrımenkulu veya işyeri olanlara 'Sosyal Sorumluluk Katkı Payı' tahakkuk ettirilerek 30 Kasım tarihine kadar ödemeleri istendi.

Hürriyet gazetesinden Şükrü Kızılot'un köşesine taşıdığı uygulama Şişli bölgesinde oturan ve faaliyet gösterenler tarafında da tepkiyle karşılandı. Kızılot'un yazısı özetle şöyle;

Adını ilk kez duyuyorsunuz ama 30 Kasım 2012, yani dün çalışma saati bitimine kadar ödenmesi isteniyordu.

Ödenmediği takdirde, her ay için yüzde 1,40 “gecikme zammı” alınacağı da ayrıca belirtiliyor.

Siz sormadan, biz açıklayalım; Şişli Belediye Meclisi’nden çıktı!

Anayasa’nın 73’üncü maddesini açıp okuyoruz;

“Vergi resim, harç ve benzeri mali yükümlülükler kanunla konulur” deniliyor.

Bırakın Belediye Meclisi kararını, Bakanlar Kurulu kararıyla bile vergi ve benzeri mali yükümlülük konulamaz.

Peki.. Belediye Meclisi kararıyla istenen “Sosyal Sorumluluk Katkı Payı” neyin nesi?

Kimine 15 bin lira, kimine bin lira !

...

Anayasa’ya aykırı bir şekilde yani “kanunsuz olarak” istenen bu “Sosyal Sorumluluk Katkı Payı” acaba ne için isteniyor?

Bu sorunun yanıtını da, adı bizde saklı bir başka Hürriyet okurunun yazdıklarından okuyalım.

“Sosyal Sorumluluk adı altında istenen parayı görünce, hayretler içinde belediyeyi aradım. Belediye Meclisi’nin sosyal sorumluluk projeleri için böyle bir katkı payı alınmasına karar verdiğini ve 19 Kasım’da 30 Kasım vadeli olarak hesaplarımıza intikal ettirildiğini söylediler. ‘Nedir bu sorumluluk projeleri?’ diye sorduğumda, ‘Şişli’yi ticaret merkezi yapmak’ dediler. ‘Acaba ben Şişli’nin ticaret merkezi olmasını istiyor muyum. Bana böyle bir şey soruldu mu?’ dediğimde, ‘Meclis kararı sorulmaz’ yanıtını aldım. İstenen tutarı ödeyemeyeceğimi söyleyince de ‘Başkanlığa bir dilekçe ile başvurun’ dediler. İnanılır gibi değil!..”

Kendisinden Sosyal Sorumluluk Katkı Payı olarak 15 bin lira istenen bir otel işletmecisi, “Bu da neyin nesi? Hangi kanuna göre istiyorsunuz?” diye tepki gösterince, “ruhsat numaranızı belirterek itiraz edebilirsiniz” yanıtını almış. Bu okurumuz ve başka okurlarımız ruhsat no.su istendiği için itiraz etmekten korkmuşlar.

...

Anayasa’da, mali yükümlülüklerle ilgili düzenlemelerin ancak kanunla yapılabileceğinin öngörülmüş olması, kişilerin sosyal ve ekonomik durumlarını ve temel haklarını etkileyecek keyfi uygulamalara meydan verilmemesini amaçlamaktadır.

Bu yol açılırsa, her belediye meclisi kafasına göre, karar alır ve “vergi, fon, katkı payı ya da başka ad altında” tahakkuklar yapar.

Bu vergi acilen iptal edilmeli...