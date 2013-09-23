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Şişli Belediyesi'nde silahlı eylem

İstanbul Şişli Belediyesi binasına giren silahlı bir kişi belediye çalışanları arasında korku yarattı

23 Eylül 2013 21:24

 

Şişli Belediyesi'ne belediye başkanıyla görüşmek için gelen bir şahıs, güvenlik görevlisiyle tartışmasının ardından, yanında bulunan silahla görevliyi rehin aldı.

Şişli Belediyesi'nden alacağı olduğunu iddia eden bir kişi elinde silahla Şişli Belediyesi'ni bastı. Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül ile görüşmek istediğini söyleyen şahıs, belediye çalışanlarını rehin aldı. 'Sarıgül gelmeden memurları bırakmam' diyen şahsın kimliği henüz öğrenilemedi.

Polis, Şişli Belediyesi'nin etrafını sararak geniş güvenlik önlemi aldı. Olayı duyan Mustafa Sarıgül'ün belediyeye doğru yola çıktığı bildirildi.

Güvenlik güçlerinin silahlı kişiyi ikna etmesi üzerine eylemci teslim oldu. Polis eylemciyi gözaltına alarak emniyet müdürlüğüne götürdü.

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