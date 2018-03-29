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Spor

Şişli Belediyesi yeni bir spor salonunun açılışını yaptı

İSTANBUL,(DHA)- ŞİŞLİ Belediyesi, Şişli sakinlerine 8'inci spor merkezini kazandırdı

29 Mart 2018 19:04

İSTANBUL,(DHA)- ŞİŞLİ Belediyesi, Şişli sakinlerine 8\'inci spor merkezini kazandırdı. Belediye Başkanı Hayri İnönü  Mahmut Şevket Paşa Mahallesi Spor Salonu\'nun açılışını gerçekleştirdi.  

Şişli Belediyesi, Sporun ilçede yaygınlaşması ve her yaştan insanın spor yapabilmesi için spora özel önem veriyor. Belediye İlçedeki vatandaşlara spor yapabilecekleri alanlar sunmaya ve aralarına yenilerini katmaya devam ediyor.

\"YEŞİL ALAN AZ, SPOR SALONLARI SAĞLIKLI YAŞAM İÇİN ŞART

Açılışı Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü bugün saat 14.00\'de gerçekleştirdi. Açılışa vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Özellikle Şişli’li kadınları spora teşvik eden Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü, \" 8.Spor tesisini açmış bulunuyoruz. Bu çok önemli , kişiler vücutlarına dikkat etmeleri lazım, sağlıklarına, büyük talep var. Açmamızın nedenlerinden bir tanesi talepten kaynaklanıyor. Özellikle hanımlarımız tahmin edemeyeceğiniz miktarda spor yapmak istiyorlar. Buna yeşil alan az olduğu için fırsat yok, yürüme ve temiz hava alma imkanları yok, hareket etme imkanları yok. Bunun için Spor Merkezleri açıyoruz. Biz bu gibi sosyal faliyetlerde ileriyiz ve halktan gelen talepleri yerine getirmeye çalışıyoruz\" dedi.

Vatandaşlar Spor salonlarının açılmasından memnun. Mahmut Şevki Mahallesi sakinlerinden Burcu Hancı, \" Böyle bir hizmetin kadınlara ulaşması çok önemli , umarım iyi bir katılım olur. Bizde çok memnunuz iş yerimizin tam karşısında, müdavimi olmayı düşünüyoruz , çok güzel bir hizmet\" diye konuştu.

Spor salonunda fitness salonları, kardio çalışmaları için koşu bantları, dikey ve yatay bisiklet kondisyon çalışmaları yapmak isteyen üyelerimiz için de ağırlık istasyonları ve kondisyon aletleri bulunuyor. Spor salonunu 100 kişilik kapasiteyle vatandaşlara hizmet verecek. Spor merkezinden Şişliler hafta içi her gün 09.00 ile 16.00 arası faydalanabilecek.

( GÖRÜNTÜLÜ / FOTOĞRAFLI )

 

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