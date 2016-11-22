Şişli Belediyesi, Sabah'ın Kartal mitingi iddiasını doğruladı: Soruşturma başlattık

CHP'li Şişli Belediyesi, Birleşik Haziran Hareketi'nin çağrısıyla HDP'li milletvekillerinin ve gazetecilerin tutuklanmasına tepki amacıyla yapılan Kartal mitingine araç tahsis edildiği iddiasını doğruladı.

Belediye, Sabah gazetesinin bugünkü nüshasında (22 Kasım 2016) “CHP’li başkandan terör mitingine destek” başlığıyla yayımlanan habere ilişkin olarak, "Pazar günü Kartal’da yapılan mitinge, başkanlık makamının izni ve bilgisi dışında araç tahsis edildiği, kamuoyuna yansıyan haberlerden sonra tespit edilmiştir. Gerekli soruşturma başlatılmıştır" açıklaması yaptı.

Şişli Belediyesi'nin açıklaması şöyle:

"22 Kasım 2016 tarihli Sabah gazetesinde çıkan “CHP’li başkandan terör mitingine destek” haberiyle ilgili basın açıklamamızdır.

Pazar günü Kartal’da yapılan mitinge, başkanlık makamının izni ve bilgisi dışında araç tahsis edildiği, kamuoyuna yansıyan haberlerden sonra tespit edilmiştir.

Miting içeriğinden bağımsız, kamu aracının hizmet dışı kullanımıyla ilgili, sorumlu kişinin yetki aşımı hakkında başkanlık makamı tarafından gerekli soruşturma başlatılmıştır.

Kamuoyuna saygılarımızla arz ederiz."