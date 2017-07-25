Şişli Belediyesi işçilerinden oturma eylemi

Şişli Belediyesi'nin Kent-Yol şirketini ihaleye sokmama kararıyla işsizlik tehlikesiyle karşı karşıya kaldığını belirten işçiler belediye önünde oturma eylemi başlattı.

Bianet'in haberine göre, Şişli Belediyesi'ne ait Kent-Yol şirketi bünyesinde çalışan 1171 Genel-İş üyesi işçi, dün iş bırakmış, ilçede çöpleri toplamama kararı almıştı.

İşçiler bugün saat 10:00’da yapılacak ihale öncesi belediye kapısında oturma eylemine başlattı.

Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü yaptığı açıklamada Kent Yol çalışanlarının, hiçbir şekilde hak kaybı yaşamayacağını ve iş güvencesi ile çalışmaya devam edeceğini belirtti.

İnönü: İşçiler çalışmaya devam edecek

Hayri İnönü’nün açıklamasından satır başları şöyle:

“Kentyol A.Ş’nin, personel ihalesine girebilmesi için gerekli ekonomik şartlara sahip olmadığı, defalarca sendika temsilcilerine ifade edilmesine rağmen, usule uygun olmayan bir konuda belediyenin adım atması için ısrar edilmektedir.

“Buna rağmen, çözüm yolları aranmış ve mevzuata uygun olarak Kentyol A.Ş. alt yüklenici olmaya karar vermiştir. Daha önce gerek Şişli’de, gerek diğer belediyelerde bu uygulama defalarca yapılmış olmasına rağmen, sendika temsilcileri işçileri ne yazık ki yanlış yönlendirmektedir. Kent Yol çalışanları, hiçbir şekilde hak kaybı yaşamayacak ve iş güvencesi ile çalışmaya devam edeceklerdir."

"İşçileri çalıştırma zorunluluğu yok"

DİSK’e bağlı Genel İş İstanbul 3 No’lu Şube Başkanı Şenol Erdem ise daha önce yaptığı açıklamada şöyle dedi:

"Belediye yönetimi Kent Yol şirketini yeni dönemde açtığı 1171 kişilik personel alımı ihalesine sokmama kararı almıştır. Bu karar, Kent Yol işçilerinin işlerini tehlikeye sokabilecek, toplu sözleşme düzenini ortadan kaldıracak, örgütlülüklerine müdahale anlamına gelecek son derece anti demokratik bir yaklaşım içermektedir.

"Belediye yetkilileri işçilerin işsiz kalmayacaklarını ifade etse de ihaleyi alacak şirketin bu işçileri çalıştırma zorunluluğu bulunmamaktadır. Bu durum bir kamu şirketi olan Kent-Yol çalışanlarının taşeronlaştırmanın kucağına atılması anlamına gelecektir.”