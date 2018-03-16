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Şişli Belediyesi "FETÖ'yü çağrıştırdığı" gerekçesiyle iki sokağa Hrant Dink ve Uğur Mumcu'nun adını verdi

İBB, terör örgütlerini çağrıştıracak sokak isimlerinin değiştirilmesini istemişti

16 Mart 2018 15:12

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından iilçe belediyelerine gönderilen yazıda "terör örgütleri" çağrıştıran isimleri değiştirin talimatını verdi. Şişli Belediyesi, "FETÖ'yü çağrıştırdığı" 19 Mayıs ve Meşrutiyet mahallelerinde bulunan Samanyolu Sokağı’nın isminin ‘Hrant Dink Sokağı’, Gülbahar Mahallesi’ndeki Işık Sokağı’nın isminin ise ‘Uğur Mumcu Sokağı’ olarak değiştirilmesine karar verdi.

Agos'ta yer alan habere göre, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, ilçe belediyelerine yazı göndererek, terör örgütlerini çağrıştıracak sokak isimlerinin değiştirilmesini istemişti. Bunun üzerine Şişli Belediyesi çalışma yaparak ilçede bulunan Işık Sokak ve Samanyolu Sokak isimlerinin “FETÖ’yü çağrıştırdığı” gerekçesiyle değiştirilmesi için çalışma yaptı.

8 Mart’ta toplanan Şişli Belediye Meclisi,  Gülbahar Mahallesi’ndeki Işık Sokağı’nın isminin Uğur Mumcu Sokağı, 19 Mayıs ve Meşrutiyet mahallelerindeki Samanyolu Sokağı’nın isminin ise Hrant Dink Sokağı olarak değiştirilmesine karar verdi.  Sokak isimlerinin değiştirilmesi için İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin de değişikliklere onay vermesi gerekiyor. 

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