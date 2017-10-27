Şişli Belediye binasında temizlik yapan işçi 2. kattan düştü

Zeki GÜNAL/İSTANBUL,(DHA) Şişli Belediye binasında cam silen temizlik görevlisi 2. kattan düşerek yaralandı. Olay saat 15.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre binanın 2. katında cam silen temizlik görevlisi bir anda dengesini kaybederek düştü. Diğer çalışanların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıya ilk müdahalede bulunarak yakındaki özel bir hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili polisin incelemesi sürüyor.

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