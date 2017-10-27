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ŞİŞLİ BELEDİYE BİNASINDA TEMİZLİK YAPAN İŞÇİ 2. KATTAN DÜŞTÜ

Haber-Kamera: Zeki GÜNAL/İSTANBUL,(DHA) Şişli Belediye binasında cam silen temizlik görevlisi 2

27 Ekim 2017 19:55

Haber-Kamera: Zeki GÜNAL/İSTANBUL,(DHA)
Şişli Belediye binasında cam silen temizlik görevlisi 2. kattan düşerek yaralandı.
Olay saat 15.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre binanın 2. katında cam silen temizlik görevlisi bir anda dengesini kaybederek düştü. Diğer çalışanların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıya ilk müdahalede bulunarak yakındaki özel bir hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili polisin incelemesi sürüyor.

Görüntü dökümü
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-Belediye binası önündeki kalabalık ve ambulanslar
-Yaralının hastaneye getirilmesi
-Sedye ile acil servise girişi
-Belediye binasından görüntüler
-Röportajlar
 

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