-ŞİŞLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI KURŞUNLANDI İSTANBUL (A.A) - 07.10.2010 - Şişli Belediye Başkanlığı binasına tabancayla ateş açan 2 kişi gözaltına alındı. Büyükdere Caddesi üzerindeki Şişli Belediye Başkanlığı binasına, gece saatlerinde, içinde 2 kişinin bulunduğu 34 DA 0462 plakalı otomobilden ateş edildi. Belediye binasına 15 kurşunun isabet ettiği olayın ardından, saldırıyı gerçekleştiren kişiler otomobille kaçtı. Aracın plakasını belirleyen bina güvenlik görevlilerinin bildirmesi üzerine çalışma başlatan polis, 2 şüpheliyi Osmanbey, Halaskargazi Caddesi'ndeki bir eğlence merkezinde yakaladı. Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Tayfun Kahyaoğlu, saldırının nedeni hakkında henüz bilgilerinin olmadığını belirterek, olay sırasında güvenlik görevlileri dışında binada kimsenin bulunmadığını söyledi. Saldırının Belediye Başkanıyla bir ilgisinin olmadığını vurgulayan Kahyaoğlu, odasının binanın arka bölümünde yer aldığını ifade etti. Şüpheli 2 kişinin gözaltına alındığı olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.