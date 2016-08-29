Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Cemil Candaş cinayetine 5 tutuklama

Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Cemil Candaş cinayetine ilişkin gözaltına alan Mithat Y. ve 4 şüpheli "adam öldürmek, öldürmeye yardım etmek" suçundan tutuklandı.

Habertürk’ten Veli Sarıboğa’nın haberine göre, Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Cemil Candaş, Şişli Belediye Başkanlığı'nın bilgisayar sistemlerine girerek, iddiaya göre sahte inşaat ruhsatı ve sahte iskan ruhsatı hazırlandığını ortaya çıkardı. Candaş, İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulunduktan sonra tehditler almaya başladı. İstanbul Valiliği'ne başvurarak koruma talebinde bulunan Candaş, 18 Temmuz'da Şişli Belediye Başkanlığı'nda silahlı saldırıya uğradı. Ağır yaralanan Candaş, kaldırıldığı hastanede 19 Temmuz'da hayatını kaybetti.

Soruşturma kapsamında, aralarında müteahhit, mimar, inşaat firması sahipleri, eski belediye başkan danışmanın da bulunduğu 17 şüpheli gözaltına alındı. Bilgisine başvurulan 10 kişi ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

Candaş cinayetinin 7 şüphelisi ise İstanbul Asayiş Şubesi'ndeki işlemlerinin ardından İstanbul Adalet Sarayı'na çıkarıldı. 2 kişi savcılık ifadelerinden sonra serbest bırakıldı.

Tutuklanması istemiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen Mithat Y. ve 4 adamı ise "adam öldürmek, öldürmeye yardım etmek" suçundan tutuklandı.