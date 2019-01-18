Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Cemil Candaş cinayetinde ağırlaştırılmış müebbet

Şişli Belediyesi İmar ve Şehircilikten Sorumlu Başkan Yardımcısı Cemil Candaş'ın iki sene önce belediye binasında başından vurularak öldürülmesine ilişkin 4'ü tutuklu 10 sanığın yargılandığı davada, Şenol Şahin'e ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

Şişli Belediyesi İmar ve Şehircilikten Sorumlu Başkan Yardımcısı Cemil Candaş'ın iki sene önce belediye binasında başından vurularak öldürülmesine ilişkin davada karar çıktı.

4'ü tutuklu 10 sanığın yargılandığı davada, tutuklu sanık Şenol Şahin'e, "kamu görevi nedeniyle kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi

Diğer sanıklar, Rıza Keten ve Mithat Yılmaz "öldürmeye azmettirme" suçundan 16'şar yıl hapis cezasına çarptırılırken; Hacı Avcı ve Engin Gölve ise "öldürmeye yardım" suçundan 8'şer yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Selahattin Keten'in de bulunduğu 5 sanık hakkında ise beraat kararı verildi.

Ne olmuştu?

Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Cemil Candaş, 18 Temmuz 2016'da belediye binasında silahlı saldırıya uğramış, hastaneye kaldırılan Candaş, yapılan tüm müdahalelere rağmen 19 Temmuz'da hayatını kaybetmişti.

Geçtiğimiz aralık ayındaki duruşmada mütalaasını açıklayan savcı, 4 sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis, 3 sanık hakkında ise 15 yıldan 20 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep etmişti. Diğer sanıkların ise beraati istemişti.