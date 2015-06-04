Sisi'ye Almanya ziyaretinde protesto: Sen bir katilsin, sen bir faşistsin!

2013 darbesiyle Mısır’da Müslüman Kardeşler destekli seçilmiş Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi’yi devirdikten sonra seçimle iş başına gelen Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi’nin Almanya’da kırmızı halıyla karşılanması tepki çekti.

Sisi resmi ziyarette bulunduğu Berlin’de Alman Cumhurbaşkanı ve Başbakanı ile bir araya geldi. Kentte birçok eylem düzenlenirken, basın toplantısı sırasında bir kadın Sisi'ye "Sen bir katilsin, sen bir faşistsin" diye bağırdı.



Hürriyet'in haberine göre, Cumhurbaşkanı Joachim Gauck tarafından karşılanan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile ikili görüşme yapan Sisi’nin resmi kabul görmesi hem siyaset dünyasından hem de medyadan tepki çekti. 3 günlük resmi bir ziyaret için salı akşamı Almanya’ya gelen Sisi dün Almanya Cumhurbaşkanı Gauck tarafından Cumhurbaşkanlığı Sarayı Schloss Bellevue’nin kapısında karşıladı.

Görüşme sürerken Sisi karşıtları, sarayın uzağında bir noktada, yanlıları ise Cumhurbaşkanlığı Sarayı önünde gösteri yaptı. Ellerinde “İdam cezalarını durdurun” ve “Askeri darbeye hayır” yazan dövizler taşıyan Sisi karşıtları, “Çocuk katili Sisi” ve “Mursi reisimiz” diye slogan attı.

Merkel: İdam cezasını reddediyoruz





Sisi, Gauck ile yaptığı görüşmenin ardından Başbakan Merkel’le bir araya geldi. Merkel, Sisi ile basın toplantısında, Mısır’ın Ortadoğu’da barışın sağlanmasında ve teröre karşı mücadelede stratejik bir öneme sahip olduğunu vurguladı. Merkel, Mısır’da istikrarın güvence altına alınması ve ekonomisinin gelişmesinde Almanya’nın elinden geleni yapacağı sözü verdi.

Başbakan Merkel, Mısır’daki idam cezalarını da eleştirdi ve Almanya’nın idam cezasını reddettiğini söyledi.

Rüzgâr parkı santrali

Sisi ve Almanya Başbakan Yardımcısı Sigmar Gabriel’in hazır bulunduğu törenle, Kahire yönetimi ve Alman Siemens firması arasında 9 milyar dolarlık anlaşma imzalandı. Anlaşmaya göre Siemens, Mısır’da 12 adet rüzgar parkı (600 adet rüzgar gülü) ve 3 adet gaz santrali kuracak.



Alman Spiegelonline sitesinde yer alan bir analide, Sisi’nin Berlin’e davetinde milyarlarca euro’luk bir anlaşma rol oynadığı iddiasına yer verilmişti. Mısır’ın genç demokratları hapse atılıp işkenceye tabi tutulurken Sisi’nin kırmızı halıyla karşılandığına işaret edilen makalede, Almanya’nın başta Mısır’da demokratik seçimlerin yapılmasının Sisi’nin daveti için şart koştuğu, ön anlaşmanın imzalanmasının ardından Berlin’den Kahire’ye davetiyenin gittiği bildirildi. Analizde “Almanlar şimdi yeni bir diktatör üzerine oynuyor” denildi.

Sisi'yi protestonun videosu şöyle: